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Starbucks dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 21:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks SBUX.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d’affaires trimestriel à périmètre constant et son résultat net, alors que le redressement mené par son directeur général, Brian Niccol, prend de l’ampleur malgré la modération des dépenses de consommation.

Niccol a passé ces deux dernières années à simplifier les menus, à améliorer les effectifs et à réduire les temps d’attente dans le cadre de son plan de redressement "Back to Starbucks", aidant ainsi la chaîne de cafés à enregistrer une croissance stable de ses ventes, même si les investisseurs se demandent de plus en plus si l’entreprise parviendra à renouer avec la rentabilité .

Starbucks s’est attaqué à ses coûts par le biais d’une restructuration, comprenant notamment des licenciements et des fermetures de magasins , dans le but de compenser les près de 500 millions de dollars d’investissements en main-d’œuvre réalisés dans le cadre de cette refonte.

La plus grande chaîne de cafés au monde a annoncé une croissance de 7,2% de son chiffre d’affaires mondial à périmètre constant au quatrième trimestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 5,4%, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 80 centimes, contre une estimation de 72 centimes par action.

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