Starbucks dément tout projet de rachat de Chipotle

Starbucks a démenti lundi envisager l'acquisition de Chipotle Mexican Grill, mettant fin à plusieurs jours de spéculations sur un rapprochement entre les deux enseignes américaines. L'information nous vient de CNBC qui a pu échanger avec un porte-parole de l'entreprise. Jeudi, le Financial Times avait pourtant rapporté que Starbucks travaillait depuis plusieurs mois avec des conseillers sur une éventuelle offre de rachat.

Ces rumeurs intervenaient alors que Chipotle cherche à redresser son activité après une année 2025 difficile, marquée par une baisse de la fréquentation de ses restaurants. Son action a perdu environ 20% sur douze mois, rendant l'entreprise plus accessible à un acquéreur potentiel. Semafor avait également indiqué que Chipotle avait recruté des conseillers pour se protéger contre d'éventuelles pressions d'investisseurs activistes ou une offre hostile.

Les spéculations avaient entraîné une hausse de l'action Chipotle, tandis que Starbucks reculait en Bourse. Les investisseurs de Chipotle accueillaient favorablement la perspective de retrouver Brian Niccol, ancien dirigeant de l'enseigne désormais à la tête de Starbucks. Les actionnaires de la chaîne de cafés craignaient au contraire qu'une acquisition coûteuse ne compromette son propre redressement. Le démenti écarte ainsi, à ce stade, la perspective d'une opération majeure dans la restauration américaine.