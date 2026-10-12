 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Starbucks dément tout projet de rachat de Chipotle
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 15:23

Ajouter Boursorama à vos sources

Starbucks a démenti lundi envisager l'acquisition de Chipotle Mexican Grill, mettant fin à plusieurs jours de spéculations sur un rapprochement entre les deux enseignes américaines. L'information nous vient de CNBC qui a pu échanger avec un porte-parole de l'entreprise. Jeudi, le Financial Times avait pourtant rapporté que Starbucks travaillait depuis plusieurs mois avec des conseillers sur une éventuelle offre de rachat.

Ces rumeurs intervenaient alors que Chipotle cherche à redresser son activité après une année 2025 difficile, marquée par une baisse de la fréquentation de ses restaurants. Son action a perdu environ 20% sur douze mois, rendant l'entreprise plus accessible à un acquéreur potentiel. Semafor avait également indiqué que Chipotle avait recruté des conseillers pour se protéger contre d'éventuelles pressions d'investisseurs activistes ou une offre hostile.

Les spéculations avaient entraîné une hausse de l'action Chipotle, tandis que Starbucks reculait en Bourse. Les investisseurs de Chipotle accueillaient favorablement la perspective de retrouver Brian Niccol, ancien dirigeant de l'enseigne désormais à la tête de Starbucks. Les actionnaires de la chaîne de cafés craignaient au contraire qu'une acquisition coûteuse ne compromette son propre redressement. Le démenti écarte ainsi, à ce stade, la perspective d'une opération majeure dans la restauration américaine.

Valeurs associées

STARBUCKS
91,1200 USD NASDAQ +0,41%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,6 +19,35%
CAC 40
7 831,99 +0,37%
Pétrole Brent
106,96 +2,72%
HAFFNER ENERGY
0,821 +6,90%
TOTALENERGIES
79,07 +0,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank