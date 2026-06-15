Starbucks Corée va proposer une formation sur l'histoire à son personnel suite à la polémique suscitée par une campagne marketing

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* Starbucks Corée fermera tous ses établissements le 22 juin pour une formation du personnel, suite à une polémique marketing

* La polémique trouve son origine dans la promotion "Tank Day", qui coïncidait avec l'anniversaire du soulèvement de Gwangju

* Starbucks Corée reste leader du marché avec plus de 2.000 magasins

(Modification de la source de l'information, ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

Starbucks Corée fermera tous ses magasins du pays à 15h le 22 juin pour une formation du personnel sur la conscience historique et la sensibilité sociale, a déclaré lundi l'opérateur Shinsegae Group

004170.KS , à la suite d'une levée de boucliers publique suite à une campagne marketing.

La chaîne de cafés a fait l'objet de critiques généralisées et a subi une baisse "très importante" de ses ventes après la campagne du mois dernier qui évoquait la répression militaire brutale de 1980 contre les manifestants pro-démocratie.

E-Mart 139480.KS , filiale de Shinsegae, est propriétaire de Starbucks Corée, qui a lancé sa promotion "Tank Day" à l’occasion de l’anniversaire du soulèvement de Gwangju du 18 mai, lorsque le gouvernement militaire avait déployé des troupes et des chars pour réprimer les manifestations en faveur de la démocratie.

Le personnel du siège de Starbucks Corée et les dirigeants de la division E-Mart de Shinsegae suivront la même formation le 17 juin au centre de formation interne du groupe, tandis que le président de Shinsegae, Chung Yong-jin, et les directeurs généraux des filiales assisteront à une session distincte le 24 juin, a indiqué le groupe.

Shinsegae a déclaré que cette initiative reflétait le sérieux avec lequel il considérait la récente controverse marketing et son engagement à empêcher qu'elle ne se reproduise. Chung s'était déjà excusé publiquement au sujet de cettecontroverse.

La conférence sur la conscience historique, animée par un professeur d’histoire de l’université Sungkyunkwan, passera en revue les événements majeurs de l’histoire moderne et contemporaine de la Corée du Sud depuis les années 1950 et abordera la manière dont ils doivent être compris, a-t-il été précisé.

Une formation distincte sur la sensibilité sociale, dispensée par un professeur de sociologie de la même université, examinera la manière dont les entreprises devraient prendre en compte les questions sociales telles que l'histoire, le travail, le genre et les droits de l'homme dans le marketing et d'autres activités d'entreprise, a déclaré la société .

L'entreprise a déclaré qu'il s'agirait de la première fermeture anticipée à l'échelle nationale des magasins Starbucks Corée depuis l'ouverture de la chaîne dans le pays en 1999.

Starbucks Corée prévoit également de revoir ses procédures d’approbation marketing, notamment en introduisant une liste de contrôle de sensibilité sociale couvrant l’histoire, les dates commémoratives, la politique, les catastrophes, les questions militaires, le genre, la violence et les discours haineux, a déclaré Shinsegae.

Starbucks Corée comptait plus de 2.000 magasins dans le pays à la fin de l'année 2024, selon son rapport d'impact annuel. Il s'agit de la première chaîne de cafés du pays en termes de dépenses des clients, selon la société de données WISEAPP.