Starbucks: chute de 40% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Starbucks a publié mardi soir un BPA non GAAP en chute de 40% à 0,41 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024-25, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 4,6 points à 8,2% pour des revenus en hausse de 2% à 8,8 milliards de dollars.



La chaine de cafés basée à Seattle a vu ses ventes mondiales à magasins comparables se tasser de 1%, avec un recul de 2% du nombre de transactions partiellement compensé par une augmentation de 1% du ticket moyen.



'Mon optimisme s'est transformé en confiance dans le fait que notre plan 'Back to Starbucks' est la bonne stratégie pour redresser l'entreprise et débloquer les opportunités à venir', a commenté Brian Niccol, son président du conseil et CEO.





Valeurs associées STARBUCKS 84,8500 USD NASDAQ +1,13%