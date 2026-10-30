Starbucks: bénéfice net et chiffres d'affaires inférieurs aux attentes au 3T à cause de la Chine

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le géant américain des cafés Starbucks a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieur aux attentes du marché au quatrième trimestre de son exercice 2026 décalé, et anticipe un repli des ventes au suivant du fait, en partie, de sa réorganisation en Chine.

Le chiffre d'affaires a reculé, selon un communiqué, de 4,5% sur un an au quatrième trimestre à 9,14 milliards de dollars, pour un consensus de 9,22 milliards de dollars.

Starbucks, en pleine restructuration stratégique après plusieurs années de difficultés financières, justifie ce recul par le changement de statut au troisième trimestre de ses boutiques en Chine - son deuxième marché avec environ 8.000 boutiques.

Elles sont désormais regroupées dans une entreprise commune avec la société d'investissement hongkongaise Boyu Capital, qui a déboursé 4 milliards de dollars pour une participation de 60%. Cela a généré un gain avant impôts de 536,3 millions pour le groupe américain.

Mais, à nombre équivalent de boutiques, les ventes du quatrième trimestre ont progressé de 7,2%, a précisé le groupe, soulignant une hausse du ticket moyen (+5,2%) et du nombre de transactions (+1,8%).

Sur le trimestre, en net, il a ouvert 303 nouvelles boutiques.

Il avait annoncé fin septembre de nouvelles fermetures de cafés, aux performances considérées insuffisantes, en Amérique du Nord. "Environ 250 cafés" ont fermé les jours suivants, entraînant des charges d'environ 300 millions de dollars.

A fin septembre, le groupe comptait 41.607 boutiques dans le monde dont 32% détenues en propre et 68% franchisées.

Bénéfice inférieur

Le bénéfice net ressort à 677,2 millions de dollars contre 133,1 millions l'année précédente quand il avait été amputé par une charge de 755 millions de dollars (coûts de restructuration et dépréciations d'actifs).

Mais le consensus de Factset tablait sur 823 millions de dollars.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net par action (BNPA) s'établit à 80 cents (+54% sur un an) pour un consensus de 72 cents.

"Nous avons vécu un trimestre formidable et une excellente année, tirés par notre concentration sur les fondamentaux qui ont toujours fait la différence pour Starbucks (...) Cela me donne confiance dans le fait que nos performances sont durables", a commenté Brian Niccol, patron du groupe, cité dans le communiqué.

Pour autant, l'entreprise anticipe un repli d'environ 1% de son chiffre d'affaires en 2027 à cause d'un effet de calendrier et de la réorganisation en Chine, a-t-elle justifié, prévoyant l'ouverture nette d'environ 1.200 cafés dans le monde.

Son BNPA à données comparables devrait se situer entre 3,15 et 3,25 dollars (2,72 dollars en 2026, +28% sur un an).

Lors d'une audioconférence avec des analystes, M. Niccol a évoqué des "opportunités de long terme importantes" en Amérique du Nord, évoquant l'ouverture "d'environ 5.000 nouveaux cafés au fil du temps".

A l'international, il entrevoit une croissance de 23.000 boutiques actuellement à près de 40.000 à long terme, avec un "doublement potentiel en Chine et en Inde".

Concernant 2027, il a indiqué que ce serait une année de "modernisation technologique majeure", prévoyant plus de 2.000 rénovations (après 1.700 en 2026).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Starbucks reculait de 1,68%.