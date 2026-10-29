Starbucks affiche un bénéfice annuel supérieur aux prévisions alors que son redressement s'accélère

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* Starbucks dépasse les prévisions de bénéfices sur les ventes comparables trimestrielles

* Prévoit une baisse de son chiffre d'affaires annuel suite à la cession de ses activités en Chine

* Niccol prévoit des initiatives en matière d’IA et d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour l’année

(Réécriture complète, ajout d'informations contextuelles et de puces)

par Neil J Kanatt et Waylon Cunningham

Starbucks SBUX.O a annoncé jeudi un bénéfice annuel supérieur aux attentes de Wall Street et a dévoilé un plan de rachat d’actions d’un milliard de dollars, signe que la refonte en profondeur de la chaîne de cafés menée par son directeur général Brian Niccol commence à porter ses fruits.

Les actions de la société ont toutefois chuté d’environ 2 % en séance prolongée après que la cession de ses activités chinoises l’a contrainte à prévoir une baisse de son chiffre d’affaires annuel.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, M. Niccol a répété à plusieurs reprises aux investisseurs que sa stratégie “Back to Starbucks” n’était plus une simple opération de redressement, mais un plan de croissance, après deux années consacrées à la simplification de la carte, à des investissements dans les effectifs et à des améliorations opérationnelles visant à réduire les temps d’attente et à améliorer le service.

Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la capacité de ces efforts à rétablir la rentabilité . Starbucks a cherché à améliorer ses marges par des mesures de restructuration, notamment des licenciements et des fermetures de magasins , afin de compenser près de 500 millions de dollars d’investissements en main-d’œuvre liés à cette refonte.

La société basée à Seattle prévoit pour l’exercice 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,15 et 3,25 dollars, contre une prévision des analystes de 3,14 dollars, selon les données compilées par LSEG.

M. Niccol a déclaré que l’année à venir serait axée sur la technologie et la modernisation, citant comme exemples un système d’IA destiné à aider les baristas à prendre les commandes au drive, ainsi que des systèmes capables de “reconnaître les clients participants dès leur arrivée, de leur présenter des menus numériques personnalisés et de faciliter le paiement”.

Il a indiqué que des progrès avaient été réalisés dans ses efforts pour transformer la chaîne d’approvisionnement de Starbucks – dont les dysfonctionnements ont entraîné des pénuries de produits au fil des ans, comme l’avait rapporté Reuters en février. M. Niccol a également précisé que l’entreprise testait de nouvelles méthodes pour prévoir la demande de produits et a ajouté que les livraisons quotidiennes atteignaient près de 90 % des magasins nord-américains.

La plus grande chaîne de cafés au monde a annoncé une croissance mondiale de 7,2 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 5,4 %. Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 80 centimes, dépassant les estimations de 72 centimes.

Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge, a déclaré que la croissance des ventes était encourageante et reflétait la demande de petits plaisirs abordables, mais a averti que Starbucks continuait de perdre des consommateurs plus jeunes au profit de concurrents en forte croissance tels que 7 Brew.

Starbucks prévoit que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 reculera d’environ 1 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,4 %, ce qui s’explique par le transfert de ses activités de vente au détailen Chine vers une coentreprise nouvellement créée, , en partenariat avec Boyu Capital, après avoir cédé le contrôle de l’entreprise dans le cadre d’une transaction évaluant l’activité à 4 milliards de dollars.

“Les prévisions sont faibles, mais peut-être cherchent-ils à modérer les attentes”, a déclaré Brian Jacobsen, analyste chez Annex Wealth Management, ajoutant qu’il estimait que l’entreprise avait le vent en poupe.

La société, qui envisage la cession d’une participation majoritaire dans ses activitésjaponaises dans le cadre d’une transaction potentielle qui pourrait valoriser le plus grand marché international géré en propre par la chaîne de cafés à environ 3 milliards de dollars, avait démenti les rumeurs concernant une acquisition de Chipotle Mexican Grill

CMG.N à la suite d’informations faisant état d’une transaction potentielle.