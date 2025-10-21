Starboard prend une participation de près de 5 % dans l'entreprise de construction Fluor, selon le WSJ

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% dans l'entreprise de construction Fluor FLR.N et prévoit de faire pression pour faire grimper le cours de l'action de la société, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.