Star Entertainment prévient que les conditions difficiles devraient perdurer après avoir enregistré une perte annuelle

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(Reformulation avec plus de détails et de contexte)

L'opérateur de casinos australien Star Entertainment SGR.AX a annoncé lundi une perte annuelle plus importante que prévu et a averti que la situation resterait difficile, les faibles recettes des jeux de table en Nouvelle-Galles du Sud et une sanction réglementaire en suspens pesant sur ses perspectives.

Ce résultat accentue la pression sur l’entreprise, qui fait l’objet depuis 2021 d’une surveillance réglementaire de plus en plus stricte en raison de violations présumées des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En 2022, l’autorité de surveillance des crimes financiers du pays a engagé une procédure civile à l’encontre des filiales de Star.

Star a déclaré qu'elle faisait toujours face à des conditions commerciales difficiles alors qu'elle s'efforçait de renouer avec la rentabilité, de gérer sa dette externe et de répondre aux mesures prises par l'organisme de surveillance des crimes financiers, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre.

Elle a enregistré une perte nette comptable après impôts de 307,3 millions de dollars australiens (220,0 millions de dollars) pour l’exercice clos le 30 juin, un chiffre inférieur aux 427,9 millions de dollars australiens de l’année précédente mais supérieur à l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s’élevait à 180 millions de dollars australiens.

À 00 h 44 GMT, l’action Star reculait de 3,9 %, tandis que l’indice de référence .AXJO restait globalement stable.

L’opérateur de casinos a toutefois annoncé une croissance de 6 % du chiffre d’affaires combiné des établissements The Star Sydney et The Star Gold Coast en juillet, ce qui, selon lui, reflète l’engagement des clients et marque un retour à la croissance.

Les difficultés de l’entreprise ont également touché l’ancienne direction. En juin, un tribunal australien a interdit, , à Matthias Bekier, ancien directeur général, d’exercer des fonctions de direction pendant six ans et l’a condamné à une amende de 700 000 dollars australiens pour ne pas avoir géré correctement les risques liés au blanchiment d’argent.

À la suite d’une série de difficultés financières, Star a finalisé en mai le refinancement de sa dette grâce à un prêt à terme garanti de 390 millions de dollars accordé par WhiteHawk, un gestionnaire d’investissements en crédit privé basé aux États-Unis, ce qui a permis d’augmenter les liquidités disponibles de 130 millions de dollars australiens.

Cette opération faisait suite, , à un investissement de 300 millions de dollars australiens réalisé en 2025, mené par l’opérateur de casinos américain Bally’s BALY.N et la famille Mathieson, qui est actuellement le principal actionnaire de Star.

(1 dollar = 1,3966 dollars australiens)