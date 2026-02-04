Stanley Black & Decker prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 en raison d'une baisse de la demande d'outils

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stanley Black & Decker SWK.N a prévu mercredi un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, les hausses de prix dues aux tarifs douaniers ayant pénalisé la demande pour ses outils électriques.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2,4 % dans les échanges avant bourse.

Les tarifs douaniers du président américain Donald Trump et les pressions inflationnistes ont aggravé les difficultés des entreprises déjà confrontées à des coûts élevés des matières premières.

Le fabricant d'outils électriques basé dans le Connecticut a déclaré que les mesures d'atténuation des tarifs douaniers, telles que l'augmentation des prix, ont entraîné une baisse des ventes en Amérique du Nord et sur les marchés développés dans le segment des outils et de l'extérieur .

Stanley Black & Decker a également mis en œuvre une série de mesures de réduction des coûts au cours de l'année écoulée, y compris des ajustements de la chaîne d'approvisionnement pour compenser l'impact des droits de douane.

Son programme de réduction des coûts lui a permis d'économiser environ 120 millions de dollars au cours du quatrième trimestre.

Les ventes nettes de son segment le plus important, celui des outils et des produits d'extérieur, qui fabrique des outils électriques et des équipements de pelouse et de jardin, ont baissé de 2 % pour atteindre environ 3,16 milliards de dollars.

La société prévoit maintenant un bénéfice ajusté par action en 2026 entre 4,90 et 5,70 dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 5,66 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de Stanley Black & Decker a chuté à 1,41 $ par action au quatrième trimestre, contre 1,49 $ par action il y a un an.

Les ventes nettes de la société au quatrième trimestre ont chuté à 3,68 milliards de dollars, contre 3,72 milliards de dollars l'année précédente.