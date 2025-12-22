Stanley Black & Decker fait un bond en avant : Howmet rachète l'unité de l'entreprise pour 1,8 milliard de dollars

22 décembre - ** Les actions du fabricant d'outils électriques Stanley Black & Decker SWK.N ont augmenté de près de 6 % à 77 dollars

** Le fabricant de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N en baisse de près de 1% à environ 202$

** Howmet va acquérir Consolidated Aerospace Manufacturing de Stanley Black & Decker pour environ 1,8 milliard de dollars en espèces

** L'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, aidera Stanley Black & Decker à réduire considérablement sa dette

** Consolidated Aerospace Manufacturing fabrique des fixations, des raccords et d'autres composants techniques pour les industries de l'aérospatiale et de la défense

** L'acquisition de CAM est une étape majeure dans notre stratégie visant à développer notre portefeuille de fixations différenciées", a déclaré le directeur général de Howmet, John Plant

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de SWK ont baissé de 4% depuis le début de l'année, tandis que celles de HWM ont augmenté de 86%