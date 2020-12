Stanhope Capital fusionne avec FWM

(NEWSManagers.com) - Stanhope Capital Group et FWM Holdings vont fusionner pour créer une société indépendante de gestion de fortune et de conseil de 24,2 milliards de dollars d' actifs. La nouvelle entité emploiera 135 personnes réparties dans six bureaux différents dans le monde. Elle sera présidée et dirigée par Daniel Pinto, le fondateur de Stanhope Capital.

Stanhope Capital et FWM fonctionneront comme une seule entreprise, notamment dans le domaine de la stratégie et de la recherche en investissement. Mais ils conserveront chacun leur nom.

Fondée en 2004 par Daniel Pinto, un financier franco-britannique, Stanhope Capital supervise actuellement 13 milliards de dollars pour des clients privés, des fonds de dotation, des organisations caritatives et autres institutions dans le monde. La société emploie 85 personnes à Londres, Genève et Paris. Elle est active dans la gestion de fortune, le conseil en investissement, le non-coté et la banque d' affaires.

De son côté, FWM a été créée en 2009 par Keith Bloomfield initialement pour gérer la fortune de la famille Forbes. La société gère 11,2 milliards de dollars pour des family office et individus ultra fortunés, des fondations, des fonds de dotation principalement situés aux Etats-Unis. Elle dispose de bureaux à New York, Philadelphie et Palm Beach. FWM, qui emploie 50 personnes, a aussi un pied dans la gestion alternative, puisqu' elle a acquis la société de hedge funds new yorkaise Optima Fund Management en 2019.

Alors que Daniel Pinto sera président et directeur général du nouveau groupe, Keith Bloomfield continuera à être directeur général de FWM, en charge de la gestion des activités américaines de la nouvelle société. Il rejoindra aussi le conseil d' administration de Stanhope Capital en tant que vice-président, ainsi que le comité exécutif. La direction de FWM recevra des actions Stanhope Capital.