StandardAero atteint un niveau record avant l'inclusion dans le S&P MidCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

20 janvier - ** Les actions de StandardAero SARO.N ont atteint un niveau record mardi, la société de services de maintenance aéronautique devant rejoindre l'indice S&P MidCap 400 .IDX cette semaine

** Les actions de SARO augmentent de 6,2 % à 34,48 $, dépassant le record intrajournalier de 34,38 $ atteint en octobre 2024. Les actions ont augmenté de 3,8 % à 33,70 $ ** SARO remplacera Frontier Communications FYBR.O dans l'IDX avant l'ouverture du marché le jeudi 22 janvier, S&P Dow Jones Indices a déclaré tard le vendredi ** Verizon VZ.N acquiert le fournisseur d'accès Internet par fibre optique FYBR pour un montant de 20 milliards de dollars

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter 17 millions d'actions SARO, ce qui implique 10,5 jours de demande d'achat

** La société SARO, basée à Scottsdale, Arizona, a environ 334,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 11 milliards de dollars

** La société de capital-investissement Carlyle Group CG.O est le plus grand actionnaire de SARO avec ~152,67 millions d'actions, suivie par le fonds souverain de Singapour GIC avec ~34,46 millions d'actions, selon les données du LSEG

** Les actions de SARO ont augmenté de près de 40 % au cours de l'année écoulée

** 8 des 12 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 4 comme un "maintien"; PT médian de 37 $ - données LSEG