Venezuela: l'inflation grimpe en flèche en 2025, à 475%
information fournie par AFP 06/03/2026 à 23:11

Une femme se protégeant du soleil avec un parapluie arrive au mausolée de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez à Caracas, le 5 mars 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Le Venezuela a vu son inflation s'envoler en 2025, pour atteindre 475%, une accélération liée au dérapage du taux de change provoqué par le durcissement des sanctions américaines contre le président Nicolas Maduro, aujourd'hui déchu.

Les Etats-Unis ont commencé à les lever progressivement après sa capture le 3 janvier par les forces américaines, et la prise de pouvoir de sa vice-présidente, Delcy Rodriguez, qui a opéré un large virage dans les relations entre Caracas et Washington.

Les deux pays ont annoncé jeudi le rétablissement de leurs relations diplomatiques, rompues depuis 2019.

Muette sur les chiffres de l'inflation depuis plus d'un an, la Banque centrale du Venezuela (BCV) a communiqué vendredi sur la hausse des prix en 2025, qui s'est selon elle établie à 475%, après 48% en 2024.

Des projections du Fonds monétaire international (FMI) font de l'inflation vénézuélienne la plus élevée au monde.

"Je dois passer sans cesse d'un supermarché à l'autre", peste Alix Aponte, comptable de 58 ans, confrontée à la valse des prix. "Une augmentation de salaire serait la bienvenue", assure-t-elle, interrogée par l'AFP devant un étal de légumes .

Un vendeur compte des billets de bolivars vénézuéliens au marché de gros de Coche à Caracas, le 27 janvier 2026 ( AFP / Federico PARRA )

Les Vénézuéliens sont nombreux à dire que l'argent ne suffit pas, les petits salaires ne permettant pas de faire face au coût exorbitant de la nourriture et des médicaments.

Le revenu moyen se situe entre 100 et 300 dollars, bien en-deçà des 700 dollars qui sont, selon des estimations, nécessaires pour couvrir le panier alimentaire de base.

En 2025, les prix des aliments et des boissons a bondi de 532% sur un an, ceux de l'éducation de 570%. Les loyers ont augmenté de 340%, le coût des dépenses de santé de 445%.

- "Contexte externe" -

En 2018, l'inflation au Venezuela avait atteint 130.000%, au pic d'une période hyperinflationniste de quatre ans (2017-2021).

Un vendeur compte des billets de bolivars vénézuéliens et de dollars américains au marché de La Hoyada à Caracas, le 23 décembre 2025 ( AFP / Federico PARRA )

L'équipe économique de Nicolas Maduro, dirigée par Delcy Rodriguez, est ensuite parvenue à juguler l'inflation en arrêtant de faire tourner la planche à billets et en dépénalisant l'utilisation du dollar, qui est aussitôt devenu la monnaie de facto du pays.

Tamara Herrera, directrice du cabinet de conseil Sintesis Financiera, attribue l'accélération de l'inflation au gel du taux de change par Nicolas Maduro en 2024, en pleine campagne pour sa réélection contestée.

"Dévaluation et inflation vont de pair", souligne-t-elle auprès de l'AFP. Elle mentionne également un "contexte externe défavorable, avec la baisse des prix internationaux du pétrole et le retour de la politique de pression maximale sur l'activité pétrolière du Venezuela" de la part des Etats-Unis.

Le durcissement des sanctions américaines ont notamment restreint le flux de devises, ce qui a poussé à la hausse les prix des biens et services en 2025.

Mme Herrera table pour cette année sur une inflation autour de 108%, la capture du président Maduro améliorant les perspectives économiques du pays caribéen.

Des prix de produits affichés sur la devanture d'un supermarché à Caracas, le 17 janvier 2026 au Venezuela ( AFP / Ronaldo SCHEMIDT )

La BCV a annoncé mercredi que le Venezuela avait enregistré une croissance de près de 9% en 2025, en soulignant le rôle joué par le secteur pétrolier malgré l'embargo américain, désormais assoupli.

Delcy Rodriguez, devenue présidente par intérim après la capture de Nicolas Maduro, s'est lancée dans une série de réformes appuyées par Washington.

Elle a ainsi opéré une réforme de la loi sur les hydrocarbures ouvrant le secteur au privé, promulgué une amnistie devant permettre la libération de tous les prisonniers politiques, mais aussi promis une réforme de la justice et du code minier.

Inflation
Venezuela
