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Standard Nuclear s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse revue à la baisse
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Standard Nuclear STDN.N devrait faire son entrée à la Bourse de New York (NYSE) dans le courant de la journée de jeudi, après une introduction en bourse aux États-Unis revue à la baisse à 150 millions de dollars

** Le titre devrait s'ouvrir entre 15 et 16 dollars par action, contre un prix d'introduction de 15 dollars ** Cette entreprise de combustible nucléaire en phase de démarrage a vendu 10 millions d’actions à 15 dollars chacune lors de son introduction en bourse, après avoir réduit la taille de l’opération de plus de moitié

** Cette entrée en bourse intervient alors que les valeurs du secteur nucléaire, telles qu’Oklo OKLO.N et NuScale Power

SMR.N , ont connu des difficultés ces dernières semaines

** Les entreprises du secteur nucléaire récemment introduites en bourse, notamment les développeurs de réacteurs X-Energy XE.O et Deep Fission FISN.O , se négocient également en dessous de leur prix d’introduction

** Basée à Oak Ridge, dans le Tennessee, STDN se consacre à la transformation d’uranium enrichi en combustible nucléaire de pointe destiné aux réacteurs nucléaires de nouvelle génération

** BofA Securities et Goldman Sachs ont agi en tant que co-chefs de file pour cette opération

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