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Standard Nuclear, entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, réduit de plus de moitié le montant de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Standard Nuclear a réduit mercredi de plus de 50 % son objectif de levée de fonds dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, selon un document réglementaire.

Le fabricant de combustible nucléaire prévoit désormais de vendre 10 millions d’actions au prix unitaire de 15 dollars. Il avait auparavant proposé 18,25 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars chacune.

À 15 dollars, Standard Nuclear serait valorisée à environ 2,4 milliards de dollars, contre un objectif précédent de 3,55 milliards de dollars.

Basée à Oak Ridge, dans le Tennessee, la société produit du combustible nucléaire de pointe destiné aux réacteurs nucléaires avancés, notamment les petits réacteurs modulaires et les microréacteurs, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités nationales afin de consolider la sécurité énergétique des États-Unis.

BofA Securities et Goldman Sachs agissent en tant que chefs de file conjoints de l’opération.

Standard Nuclear devrait fixer le prix de son introduction en bourse plus tard dans la journée de mercredi et commencer à être cotée à la Bourse de New York jeudi.

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