Standard Motor Products recule légèrement après l'annonce de la démission de son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** L'action du fabricant de pièces automobiles Standard Motor Products SMP.N recule de 0,4% à 36,52 dollars dans un marché après-bourse marqué par la volatilité

** SMP annonce que son directeur financier, Nathan Iles, démissionnera à compter du 30 octobre, car il prévoit d'occuper un poste de directeur financier au sein d'une autre société cotée en bourse et de déménager pour se rapprocher de sa famille

** James Burke, actuellement membre du conseil d’administration, assurera l’intérim au poste de directeur financier à compter du 30 octobre, jusqu’à la nomination d’un successeur définitif – communiqué

** "Au cours de son mandat, Nathan a joué un rôle important dans le renforcement de notre organisation financière, le soutien de nos initiatives de croissance stratégique, le maintien d’une approche rigoureuse en matière d’allocation du capital et l’amélioration de nos capacités en tant que société cotée", a déclaré le directeur général Eric Sills

** À la clôture d’hier, le cours de l’action SMP affichait une légère baisse depuis le début de l’année