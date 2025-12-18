Standard General en pourparlers pour investir dans les réseaux de Warner Bros Discovery, selon le FT

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Soo Kim, fondateur du fonds spéculatif new-yorkais Standard General, est en pourparlers pour acheter ou investir dans les réseaux de télévision Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté le Financial Times jeudi.

Standard General a été approché par au moins un actionnaire majeur de Warner Bros Discovery pour acquérir tout ou partie de ses actifs de télévision par câble, y compris CNN, a déclaré le FT, citant des personnes informées de l'affaire.

L'actionnaire qui a approché Kim n'a pas pu être immédiatement identifié, précise le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information. Standard General et Warner Bros Discovery n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Warner Bros a reçu des offres de la part du géant du streaming Netflix NFLX.O et de Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'accords distincts avec des conditions très différentes. La société a accepté l'offre de Netflix au début du mois et son conseil d'administration a rejeté l'offre hostile de Paramount Skydance, d'un montant de 108,4 milliards de dollars, mercredi. .

Le président américain Donald Trump a également déclaré plus tôt que le réseau d'information CNN devrait être vendu dans le cadre d'un accord pour sa société mère Warner Bros Discovery, ou séparément.