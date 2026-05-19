Standard Chartered va supprimer plus de 7.000 emplois avec l'IA

par Selena Li

Standard Chartered

STAN.L a annoncé mardi prévoir de supprimer plus de 7.000 emplois au cours des quatre prochaines années, la banque britannique disant chercher à substituer la technologie au "capital humain à faible valeur ajoutée", et devenant ainsi l'un des principaux acteurs du secteur à réduire ses effectifs en recourant à l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe bancaire basé à Londres est l'un des premiers à dévoiler officiellement des plans visant à supprimer des milliers d'emplois, en citant l'IA comme un levier pour rationaliser ses opérations, accroître sa rentabilité et faire face à la concurrence.

StanChart a dit prévoir de supprimer 15% de ses postes administratifs d'ici 2030, ce qui, selon les calculs de Reuters, entraînerait plus de 7.000 licenciements sur les plus de 52.000 employés occupant ces fonctions.

La banque compte près de 82.000 employés dans le monde et son directeur général, Bill Winters, a déclaré aux journalistes que cette réduction sera motivée par l'automatisation et l'adoption de l'IA, tandis qu'une partie du personnel se reconvertira.

"Il ne s'agit pas de réduire les coûts. Il s'agit, dans certains cas, de remplacer un capital humain à moindre valeur ajoutée par le capital financier et le capital d'investissement que nous injectons", a-t-il ajouté.

Ces suppressions d'emplois, associées à des objectifs de rendement plus élevés pour les actionnaires annoncés dans une mise à jour stratégique, interviennent alors que de plus en plus d'entreprises réduisent leur masse salariale en déployant l'IA.

Selon Bill Winters, les postes les plus touchés se trouveront dans les centres de back-office de la banque, notamment ceux de Chennai, Bangalore, Kuala Lumpur et Varsovie.

"Bien sûr, nous utilisons l'IA dans ce processus et celle-ci sera un facilitateur et catalyseur hors pair", a-t-il ajouté, faisant référence à la refonte en cours visant à automatiser davantage son système bancaire central.

La banque a par ailleurs déclaré qu'elle dégagerait rendement des capitaux propres corporels supérieur à 15% en 2028, soit plus de trois points de pourcentage de plus qu'en 2025, pour atteindre environ 18% en 2030, bien au-dessus des estimations de certains analystes.

StanChart a aussi avancé de 2029 à 2028 son objectif d'attirer 200 milliards de dollars de nouveaux capitaux nets.

(Rédigé par Selena Li à Hong Kong et Rajasik Mukherjee à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)