Standard Chartered évacue le personnel de ses bureaux à Dubaï, selon des sources

par Hadeel Al Sayegh et Lawrence White

Standard Chartered

STAN.L a commencé à évacuer son personnel de ses bureaux à Dubaï et leur a demandé de travailler à domicile, ont indiqué deux sources mercredi, les prêteurs renforçant leurs mesures de précaution à la suite d'un avertissement iranien selon lequel Téhéran s'en prendrait aux banques américaines et israéliennes dans la région. La banque britannique Standard Chartered est très présente aux Émirats arabes unis, Dubaï étant aujourd'hui un grand centre financier pour des banques internationales de premier plan telles que JPMorgan JPM.N et HSBC HSBA.L , ainsi que pour des cabinets d'avocats et des gestionnaires d'actifs. L'Iran va cibler les intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël dans la région, après l'attaque d'une banque iranienne, a déclaré mercredi un porte-parole du quartier général du commandement militaire Khatam al-Anbiya de Téhéran. De nombreux employés d'entreprises étrangères et localesavaient été priés par leurs employeurs de travailler à domicile à la suite des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, qui ont incité Téhéran à tirer des missiles sur des cibles au Moyen-Orient, provoquant des dégâts et des morts dans tout le Golfe et le chaos dans les transports.

La création du Centre financier international de Dubaï (DIFC) en 2004 a donné le coup d'envoi des efforts déployés par Dubaï pour attirer les entreprises financières. À la fin de 2025, le DIFC accueillait plus de 290 banques, 102 fonds spéculatifs, 500 sociétés de gestion de patrimoine et 1 289 entités familiales.

À l'instar de nombreux prêteurs internationaux tels que StanChart, HSBC a également cherché à se développer dans le Golfe et a souligné que la région était essentielle à la stratégie de son groupe, qui consiste à capitaliser sur les transactions mondiales interrégionales et les flux de capitaux afin de stimuler la rentabilité globale de la banque.

Georges Elhedery, directeur général de HSBC, a déclaré lundi que la "conviction de la banque dans les fondamentaux et l'avenir du CCG (Conseil de coopération du Golfe) est inchangée", ce qui constitue l'un des premiers commentaires d'un patron de banque internationale sur la crise qui s'aggrave.

"La sécurité de nos collègues et de nos clients reste notre priorité absolue", a déclaré HSBC dans un communiqué mercredi. "Nous suivons activement les directives du gouvernement ainsi que nos plans internes pour gérer les arrangements de travail. Nous communiquons des conseils de sécurité à nos collègues, le cas échéant."

Par ailleurs, HSBC a fermé toutes ses succursales au Qatar jusqu'à nouvel ordre, selon un avis à la clientèle.

Un porte-parole de JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.