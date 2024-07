Standard Chartered en hausse : rachats d'actions plus importants qu'anticipé

(AOF) - Standard Chartered (+6,03% à 770,60 pence) affiche la plus forte hausse de l’indice FTSE 100 grâce à de bons résultats trimestriels et à l’annonce d’un programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de livres. Les analystes anticipaient seulement 797 millions de dollars de rachat d'actions. La banque britannique très présente en Asie a enregistré au deuxième un bénéfice imposable – qui sert de référence pour les sociétés britanniques – en augmentation de 14% à 1,83 milliard de dollars. Il a dépassé de 12% le consensus s'élevant à 1,637 milliard de dollars.

Selon Jefferies, Standard Chartered a bénéficié de revenus plus élevés que prévu et de coûts du crédit plus faibles.

Les revenus opérationnels ajustés ont augmenté de 6% à 4,8 milliards de dollars. A taux de change constants, ils ont progressé de 7%. Standard Chartered a enregistré 2,6 milliards de revenus d'intérêts, en progression de 6% à taux de change constants.

La banque britannique est plus optimiste sur ses revenus opérationnels en 2024 : ils sont attendus en progression de plus de 7% à taux de change constants contre de 5% à 7% auparavant.

La concurrente de HSBC prévoit une augmentation de la rentabilité des capitaux propres tangibles, de 10% actuellement à 12% d'ici 2026 et il continuera de progresser par la suite.

L'établissement bancaire britannique a terminé le trimestre avec un ratio de fonds propres durs (CET1) à 14,6%, en hausse de 100 points de base sur le trimestre. Il a dépassé de 67 points de base les attentes et est supérieur à son objectif d'un ratio compris entre 13% et 14%.

