Staley, ancien cadre de JPMorgan, affirme avoir transmis des informations bancaires confidentielles à Epstein

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* Staley a communiqué à Epstein des informations relatives à la Fed, des transactions en cours et le montant de sa rémunération

* Staley a déclaré à Epstein que JPMorgan l'avait classé parmi les clients à haut risque

* Staley a signé les documents relatifs à la fiducie d'Epstein en 2014 et 2015, mais a par la suite refusé ce rôle

par Nupur Anand

Jes Staley, ancien cadre de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré aux législateurs américains avoir partagé à plusieurs reprises des informations bancaires confidentielles et susceptibles d'influencer les marchés avec Jeffrey Epstein, et avoir été à un moment donné désigné comme administrateur de sa succession, selon une transcription publiée par la commission de surveillance de la Chambre des représentants du Congrès américain. Ces aveux interviennent alors que les législateurs enquêtent sur les liens entre le défunt délinquant sexuel condamné et les élites politiques et économiques. Staley a comparu devant la commission de surveillance et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants en juillet dans le cadre de l’enquête sur Jeffrey Epstein et son associée Ghislaine Maxwell. Les transcriptions de cette audition ont été rendues publiques mercredi. Au cours de cet entretien volontaire à huis clos, qui s’est tenu le 24 juillet, Staley a déclaré avoir divulgué à Epstein les communications de la banque avec la Réserve fédérale pendant la crise financière de 2008, un chiffre de 44 milliards de dollars d'entrées de fonds de la banque privée sur deux semaines, sa propre rémunération, ainsi que des détails sur des transactions en cours. Selon la transcription, Staley a également admis avoir partagé d’autres informations confidentielles concernant JPMorgan avec Epstein.

Les législateurs l’ont également interrogé sur des échanges au cours desquels il avait abordé des sujets tels que sa rémunération, ses relations avec les clients et les développements liés à son départ ultérieur chez Barclays.

Staley a justifié ces échanges, affirmant qu’il estimait avoir le pouvoir de partager des informations lorsqu’il le jugeait approprié. Il a toujours soutenu qu’il entretenait une relation professionnelle étroite avec Epstein, mais qu’il n’avait pas connaissance de ses crimes.

Il a également déclaré avoir informé Epstein des inquiétudes de la banque concernant ses importants retraits d'espèces et lui avoir indiqué qu'il avait été classé comme client à haut risque.

JPMorgan a refusé de commenter. Les avocats de Staley n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Staley a passé plus de trois décennies chez JPMorgan, où il dirigeait la banque privée et l’activité de gestion d’actifs dont Epstein était client, avant de prendre la tête de Barclays de 2015 jusqu’à sa démission en 2021.

Par ailleurs, il a également confirmé avoir été nommé à un poste lié à la succession d’Epstein plusieurs années après la condamnation de ce dernier en 2008.

Il a déclaré avoir signé des documents relatifs à la fiducie d’Epstein en 2014 et un avenant à cette fiducie en 2015, mais avoir par la suite refusé d’exercer cette fonction car il ne souhaitait pas être associé à la succession et n’avait reçu aucune rémunération à ce titre.

Ces révélations apportent de nouveaux éléments à l’examen des relations entre Staley et Epstein, ce financier tombé en disgrâce et délinquant sexuel condamné, décédé en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel. Il entretenait des liens étroits avec de nombreuses personnalités de la politique, de la finance, du monde universitaire et des affaires, dont le président américain Donald Trump. La commission de surveillance a interrogé des personnalités telles que l’ancien président Bill Clinton, l’actuel secrétaire au Commerce et ancien directeur général de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick, le cofondateur de Microsoft Bill Gates, ainsi que Kathy Ruemmler, conseillère juridique principale chez Goldman Sachs .