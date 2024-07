Stagnation du commerce spécialisé au 1er semestre (Procos)

"Le contexte actuel augmente très fortement le niveau d'incertitudes pour la consommation et le commerce dans les prochains mois", souligne l'organisation. Elle ajoute que "l'accélération de l'augmentation des défaillances est préoccupante et pourrait entraîner un accroissement du chômage dans les prochains mois", tandis que "le coût de l'accès aux financements réduira le niveau d'investissement des entreprises".

La beauté (+ 7,5 % en magasin), la restauration (+ 4,5 %), cadeaux-culture-jouets (+ 4,5 %) et dans une moindre mesure, l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) réalisent en revanche un semestre "bien orienté".

(AOF) - "En moyenne, sur ce premier semestre, les ventes magasins du commerce spécialisé sont en hausse de 2,5 % en magasin, croissance qui se situe exactement au niveau de l’inflation sur la période". C’est ce qu’a annoncé Procos, la fédération professionnelle du secteur, lors de sa conférence de presse semestrielle, soulignant que cette moyenne cache "de grandes différences sectorielles". La chaussure (- 6,1 % en magasin) et l’habillement (- 4,8 %) réalisent un mauvais semestre, tandis que l’activité est également "sous forte tension" dans l’équipement de la maison, en baisse de 3 % sur la période.

