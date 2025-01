Dans le détail, la consommation des ménages a ralenti un peu au quatrième trimestre 2024, progressant de 0,4 % après une hausse de 0,6 % au troisième trimestre. Dans le même temps, l'investissement a reculé de 0,1% après avoir déjà baissé de 0,3% entre juillet et septembre.

L'Insee explique le repli du PIB français "en partie par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont soutenu la croissance du troisième trimestre". Elle s'était alors élevée à 0,4%. En moyenne sur l'année 2024, le PIB de l'Hexagone a augmenté de 1,1 % après une progression de 1,1 % en 2023 et une hausse de 2,6 % en 2022.

(AOF) - Quelques heures avant la décision de la BCE de réduire de nouveau ses taux d’intérêt, Eurostat a indiqué que le PIB de la zone euro avait stagné au quatrième trimestre. Il a progressé de seulement 0,1% dans l'Union européenne après avoir augmenté de 0,4% dans les deux zones au troisième trimestre. Les deux plus importantes économies de la zone euro ont enregistré une contraction, de 0,2% pour l'Allemagne et de 0,1% pour la France.

Stagnation de l'économie de la zone euro au quatrième trimestre et repli du PIB français

