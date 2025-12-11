Stacks (Cegedim) choisie par le SESCAM en Espagne
La solution sera intégrée nativement à l'environnement clinique du SESCAM pour aider les professionnels de santé, améliorer la gestion des connaissances médicales et favoriser une prise en charge plus connectée, personnalisée et transparente pour le patient.
"Cette technologie ne se contente pas de rationaliser les processus de soins, elle aide à renforcer également la sécurité des patients et contribue à poser les bases d'une médecine plus personnalisée et prédictive", commente Oscar Orri Magdalena, le DG de Stacks.
Ce projet sera conduit par Cegedim en collaboration avec Llamalítica. Une fois déployée, la solution équipera plus de 200 centres de santé et 1100 cliniques, et sera mise à la disposition de plus de 7500 professionnels de santé.
Valeurs associées
|13,450 EUR
|Euronext Paris
|+1,89%
