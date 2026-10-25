Stablecoins : la contre-attaque des banques américaines

Les banques américaines accélèrent dans la tokenisation des dépôts, avec l'ambition de concurrencer les émetteurs de stablecoins comme Circle. Dernière initiative en date, SoFi lance un produit rémunéré à 4,40 % par an, couvert par l'assurance fédérale des dépôts. Un modèle qui pourrait rebattre les cartes du marché des dollars numériques.

Les banques américaines défient les stablecoins avec leurs dépôts tokenisés

Les banques américaines multiplient les initiatives pour concurrencer les émetteurs de stablecoins comme Circle. Après JPMorgan, Citi et Wells Fargo, c'est au tour de SoFi de miser sur les dépôts tokenisés, avec un nouveau produit rémunéré à 4,40 % par an. Une offensive qui pourrait rebattre les cartes du marché des dollars numériques.

Le 22 octobre, SoFi a annoncé le lancement de SoFi Earn (SOFIE), présenté comme le premier dépôt bancaire tokenisé accessible aux particuliers auprès d'une banque nationale américaine.

Chaque token SOFIE représente un dollar déposé auprès de SoFi Bank, avec un rendement annuel variable de 4,40 % et une assurance FDIC jusqu'à 250 000 dollars, selon les plafonds applicables.

Le produit, progressivement déployé jusqu'en novembre, peut être converti à parité en SoFiUSD, le stablecoin de la banque, afin de réaliser des transferts sur blockchain.

Les banques américaines accélèrent dans la tokenisation

SoFi n'est pas seule sur ce marché. Dès novembre 2025, JPMorgan avait lancé JPM Coin (JPMD), un token représentant des dépôts bancaires en dollars, destiné aux clients institutionnels et utilisable sur la blockchain Base.

Citi développe également ses services de dépôts tokenisés pour les entreprises, tandis que Wells Fargo a annoncé en août 2026 une solution permettant à ses clients professionnels de transférer des fonds et d'effectuer des règlements à toute heure.

Ces initiatives répondent à un même objectif : conserver les liquidités au sein du système bancaire tout en profitant de la rapidité et de la programmabilité des blockchains.

Le contexte réglementaire pourrait favoriser cette stratégie. Le GENIUS Act interdit aux émetteurs de stablecoins de verser directement des intérêts à leurs détenteurs. Cette restriction ne concerne toutefois pas les dépôts bancaires tokenisés, qui relèvent d'un cadre distinct. Les banques peuvent ainsi proposer des produits rémunérés tout en conservant leurs clients dans leur propre écosystème.

Une menace pour Circle et son USDC ?

La concurrence avec les stablecoins traditionnels reste néanmoins limitée par certaines différences. Contrairement à l'USDC, SOFIE ne peut pas circuler librement sur une blockchain publique. Pour transférer ses fonds vers un portefeuille externe, l'utilisateur doit d'abord les convertir en SoFiUSD, perdant alors le rendement et la protection FDIC.

De leur côté, les plateformes crypto peuvent toujours, sous certaines conditions, proposer des récompenses aux détenteurs de stablecoins.

Si les dépôts tokenisés ne remplacent pas encore les stablecoins dans les paiements et la finance décentralisée (DeFi), leur développement marque une évolution importante : les banques américaines entendent désormais participer directement au marché des dollars numériques, plutôt que de laisser ce secteur aux entreprises crypto.

Sources : Anthony Noto sur X , Page produit SoFi Earn (SOFIE) , Gaspard Lézin sur X