Stabilité en vue en Europe, volumes faibles et pression sur la "tech"
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 09:04

La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture, dans un contexte de marché marqué par un volume d'affaires faible en cette fin d'année et par des prises de bénéfices sur le compartiment de la technologie.

Les contrats à terme ‍signalent une baisse de 0,05% pour le CAC 40 parisien et pour le Dax à Francfort, un gain de 0,11% pour le FTSE à Londres et un repli de 0,1% pour le Stoxx 600.

Les indices européens ont fini sans grand changement lundi dans un volume d'échanges faible et qui devrait le rester tout au long de la semaine, une demi-séance ‌étant prévue mercredi, tandis que jeudi marquera le jour de l'An.

A Wall Street, les investisseurs en ont profité lundi pour prendre leurs bénéfices sur le secteur de la "tech", qui avait été particulièrement demandé la semaine dernière.

Ils suivront avec attention ce mardi la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve ​fédérale (Fed) qui avait donné lieu à une baisse des taux.

Les responsables de la banque centrale américaine sont profondément divisés sur la façon de naviguer entre la ⁠faiblesse du marché du travail et une inflation toujours élevée, et la trajectoire de taux pour 2026 s'en trouve incertaine.

D'autant que Donald Trump s'apprête à nommer un nouveau président de la Fed pour succéder à Jerome Powell à la fin de son mandat en mai. Le locataire de ⁠la Maison blanche a fait savoir lundi qu'il annoncerait le nom ‍de son candidat en janvier.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi avec notamment des ⁠prises de bénéfice dans le compartiment technologique.

L'indice Dow Jones a cédé 0,51%, à 48.461,93 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,34%, à 6.905,75 points, après avoir inscrit un record la semaine dernière.

Le Nasdaq Composite, de son côté, a reculé de 0,50%, à 23.474,34 points.

Pour la séance de mardi, les contrats à terme signalent pour l'heure une ouverture stable.

Les trois ​grands indices à Wall Street devraient enregistrer de solides gains sur l'ensemble du mois et leur troisième année de hausse consécutive, le Dow Jones et le S&P 500 étant en passe, pour leur part, de réaliser leur huitième mois d'affilée dans le vert.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,37%, pénalisé par le repli ⁠du secteur technologique.

A l'issue de ce qui constitue sa dernière séance de l'année, l'indice nippon enregistre un gain sur 2025 de 26,2%, sa troisième hausse ​annuelle consécutive et la meilleure depuis 2023.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a fini inchangé après neuf ​séances de hausse d'affilée.

CHANGES / TAUX

Le dollar est inchangé ​face à un panier de devises de référence en amont de la publication des "minutes" de la Fed. Il accuse pour l'heure une baisse de près de 10% en 2025, ​la plus forte en huit ans.

Les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Fed font ⁠aussi pression sur les rendements obligataires, notamment sur les maturités courtes.

Le taux des Treasuries à deux ans perd un point de base, à 3,4586%, en recul pour la quatrième séance consécutive. Il a abandonné près de 80 points de base cette année.

Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à 4,116%. Il accuse un repli de 46 points de base en 2025.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans avance de près de deux points de base, à 2,8436%.

L'euro est stable à 1,1767 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent peu au lendemain ‌d'une hausse de plus de 2%, alors que les investisseurs tentent d'évaluer l'impact des allégations de la Russie, qui a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué une des résidences officielles de Vladimir Poutine, sur les négociations de paix en cours et sur d'éventuelles perturbations de la production. Kyiv a démenti et dénoncé une "manipulation".

Le baril de Brent recule de 0,16% à 61,84 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 0,14% à 57,99 dollars.

MÉTAUX

Les cours des métaux précieux repartent de l'avant après avoir subi lundi un fort mouvement de vente alors que le faible volume d'affaires exacerbe la volatilité.

Le cours spot de l'or avance de 0,8% à 4.365,71 dollars l'once. Celui de l'argent gagne 3,3% à 74,60 dollars l'once.

(Rédigé par Blandine Hénault, ‌avec les bureaux de Reuters, édité par Augustin Turpin)

