Stabilité en vue en Europe avant l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous le signe de la stabilité avant la publication de l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, en début d'après-midi. Cette statistique clé sera surveillée de près par les investisseurs dans un contexte de tension maximale entre la Réserve fédérale et Donald Trump. Wall Street a terminé hier sur une note positive, le Dow Jones et le S&P 500 enregistrant de nouveaux records à la clôture. Au chapitre des valeurs, Rémy Cointreau a revu à la baisse l'impact des droits de douane sur son résultat opérationnel courant.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Air France-KLM a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), 500 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75%. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux de la compagnie aérienne. Cette dernière explique que cette opération lui permet de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.

Plastivaloire

Plastivaloire a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 10,7% au troisième trimestre, à 187,6 millions d'euros. Une performance "meilleure qu’attendu", dixit l'équipementier automobile, qui provient de cadences de production bien orientées, tant dans l’automobile que dans l’industrie. Par zone géographique, l'activité en Europe ressort à 162,8 millions d'euros, en hausse de 11,3%. La zone Amérique (États-Unis-Mexique) renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 24,9 millions d'euros, en croissance de 6,9%.

Rémy Cointreau

Après l'accord conclu depuis le 1er août entre les États-Unis et l'Union européenne, instaurant un taux de droits de douane de 15% (contre 30% initialement envisagés), Rémy Cointreau a mis à jour ses hypothèses pour l'exercice 2025-26. L'impact net global estimé des droits de douane sur le Résultat Opérationnel Courant est revu à la baisse, de 45 millions d'euros à 30 millions d'euros : 10 millions d'euros en Chine (inchangé) et 20 millions d'euros aux Etats-Unis (contre 35 millions d'euros précédemment).

Schneider Electric

Schneider Electric a lancé le 26 août, une émission obligataire de 3,5 milliards d'euros sous programme EMTN (Euro Medium Term Note) en 4 tranches arrivant à échéance respectivement en septembre 2027 avec un coupon variable, à 4 ans avec un coupon fixe de 2,625%, à 6,5 ans avec un coupon fixe de 3% et à 12 ans avec un coupon fixe de 3,624%. " Cette transaction contribuera au financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limite, portant la participation du groupe à 100%. " précise le spécialiste de la gestion de l'énergie.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,5% en juillet après une hausse de 1% le mois précédent. Elles étaient attendues stables.

En France, le détail du PIB au deuxième trimestre, l'inflation en août, la consommation des ménages en biens en juillet et les prix à la production en juillet seront connus à 8h45.

En Allemagne, le taux de chômage en juillet sera publié à 9h55 avant l'inflation en août à 14H00.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en juillet, l'indice des prix PCE en juillet et la balance commerciale en juillet seront communiqués à 14h30 avant l'indice des directeurs d'achat de Chicago pour août à 15H45 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,12% à 1,1667 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé une séance marquée par le repli de Nvidia. Le spread franco-allemand - une mesure du risque politique - est repassé sous les 80 points de base après avoir atteint hier un plus haut depuis avril. A Paris, les investisseurs ont apprécié les résultats annuels de Pernod Ricard. Eiffage n'a pas eu cette chance. L'indice CAC40 a gagné 0,24% à 7762,60 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,09% à 5398,18 points. Londres a fini dans le rouge et Francfort stable.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse lors de l'avant-dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont été rassurés par les bons résultats trimestriels récoltés par Nvidia, qui a cédé 0,82% mais aussi par le PIB au deuxième trimestre qui a progressé plus que prévu. La publication de l'indice PCE pour juillet, indicateur d'inflation privilégié par l'institution monétaire, est attendue vendredi. Le Dow Jones qui a atteint un nouveau sommet en clôture, tout comme le S&P 500, a progressé de 0,16% à 45636 points. Le Nasdaq a gagné 0,53% à 21705 points.