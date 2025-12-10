Stabilité en vue des marchés américains avant le verdict de la Fed sur ses taux

(AOF) - Les indices américains devraient évoluer proches de l'équilibre à l'ouverture de la séance ce mercredi. Ce soir à 20h, tous les regards seront tournés vers la dernière décision de politique monétaire de la Fed cette année, suivie du discours de son patron Jerome Powell. Une baisse des taux de 25 points de base est largement anticipée. Côté valeurs, GE Vernova a dévoilé des objectifs pour 2026 supérieures à ceux de 2025, ciblant notamment des ventes comprises entre 41 et 42 milliards de dollars. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P sont stables et ceux du Nasdaq cèdent 0,03%.

Hier à Wall Street

A la veille de la décision de la Fed sur sa politique monétaire, les indices américains ont terminé la séance en ordre dispersé, mais proche de l’équilibre. Le scenario attendu est une baisse des taux de 25 points de base, mais les investisseurs surveilleront le discours de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, car ils espèrent y déceler des indications sur la politique monétaire de la Fed en 2026. Le Dow Jones a cédé 0,38%, à 47 560 points, le S&P 500 n’a perdu que 0,09%, à 6 840 points, et le Nasdaq Composite a grappillé 0,13%, à 23 576 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du coût de l'emploi a progressé de 0,8% durant le troisième trimestre 2025, selon le bureau américain des statistiques du travail. L'augmentation était attendue à 0,9% comme au trimestre précédent.

Les investisseurs prendront connaissance à 16h30 des données sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon a annoncé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars dans l'ensemble de ses activités en Inde d'ici 2030, "en mettant l'accent sur l'expansion commerciale et trois piliers stratégiques : la numérisation basée sur l'IA, la croissance des exportations et la création d'emplois".

Eli Lilly

Le laboratoire américain Eli Lilly pourrait être intéressé par Abivax (+9,71%, à 115,20 euros), selon Reuters, qui cite deux traders. Ce qui expliquerait l'envolée de l'action de la société de biotechnologie française. Le cours de cette dernière a flambé de de 1 453,25% depuis le début de l'année.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le rouge en raison de revenus trimestriels décevants. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 77,1 millions de dollars, soit 13 cents par action, contre un profit de 17,4 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 24 cents, soit 4 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont reculé de 4,6%, à 821 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 987,28 millions de dollars.

GE Vernova

Hier, lors de sa journée investisseurs, GE Vernova a dévoilé ses objectifs financiers pour 2026 dépassant ceux de l'exercice 2025. La multinationale spécialisée dans l'énergie anticipe désormais des ventes comprises entre 41 et 42 milliards de dollars, contre une fourchette de 36 à 37 milliards de dollars pour 2025. La marge d'Ebitda ajusté est attendue entre 11 et 13%, contre une estimation de 8-9% pour 2025. Le free cash-flow devrait se situer entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision de 3,5-4 milliards de dollars pour 2025.