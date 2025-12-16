Stabilité en vue à Wall Street après le rapport sur l'emploi

(AOF) - Wall Street devrait flirter avec l'équilibre à l'ouverture de la séance ce mardi après la publication du rapport sur l'emploi au mois de novembre. Siles créations de postes sont supérieures aux attentes, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point à 4,6%. Côté valeurs, Pfizer vise désormais pour 2025 des revenus autour de 62 milliards de dollars contre une fourchette précédente entre 61 et 64 milliards de dollars. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,06% et 0,14%.

Hier à Wall Street

La prudence s’est imposée à Wall Street à l’aube d’une semaine chargée en indicateurs macro-économiques d’importance. Outre plusieurs rendez-vous avec des banques centrales, celles de la BCE et de la Bank of England jeudi notamment, les investisseurs se concentreront cet après-midi sur une statistique d’importance sur l’emploi américain, puis jeudi sur les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis. Lundi soir, le Dow Jones a perdu 0,09%, à 48 416,56 points, le S&P 500 a perdu 0,16%, à 6 816,51 points, et le Nasdaq Composite s’est affaissé de 0,59%, à 23 057,41 points.

Les chiffres macroéconomiques

Selon le rapport mensuel sur l'emploi américain, au mois de novembre, l'économie des Etats-Unis a créé 64 000 postes, soit bien plus que les 50 000 attendus. Au mois d'octobre, 108 000 emplois avaient été créés. En parallèle, en rythme mensuel, le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,1% en novembre, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 0,2% observée en octobre. Il est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point en novembre, à 4,6%.

En rythme mensuel, les ventes au détail sont restées stables en octobre aux Etats-Unis, contre un consensus de +0,1%, après une hausse de 0,1% en septembre.

L'indice PMI Composite de S&P Global en décembre sera publié à 15h45.

Les valeurs à suivre

Alphabet/Google

TotalEnergies et Google ont signé un contrat de vente d'électricité (PPA) de 21 ans en Malaisie. Le géant pétrolier fournira à l'entreprise américaine de services technologiques un volume total d'1 TWh (équivalent à 20 MW) d'électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire "Citra Energies". Cette dernière, dont la construction devrait démarrer début 2026 dans la province de Kedah, au nord du pays, alimentera les activités data centers de Google en Malaisie. Le contrat PPA prendra effet dès la finalisation du financement du projet, prévu au premier trimestre 2026.

Apollo

Ardian, l'un des acteurs mondiaux de l'investissement privé, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Prosol, le spécialiste des métiers des produits frais en France, à Apollo. L'investissement par de ce dernier permet à Prosol de poursuivre sa stratégie de croissance sous l'impulsion de son équipe dirigeante. La transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

Ford

Ford a dévoilé un redéploiement stratégique de ses capitaux pour stimuler sa croissance et sa rentabilité. Le constructeur automobile américain va se réorienter vers des opportunités à plus haut rendement et ne prévoit plus de produire certains véhicules électriques de grande taille dont la viabilité économique s'est dégradée face à une demande plus faible que prévu, des coûts élevés et l'évolution des réglementations. Ford va enregistrer près de 19,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles, la majorité au quatrième trimestre 2025 et le reste au cours des années suivantes.

Kraft Heinz

L'entreprise agroalimentaire américaine Kraft Heinz a nommé Steve Cahillane au poste de président-directeur général (CEO). Il occupera ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2026. Il rejoindra également le conseil d'administration de la société et assumera les fonctions de directeur général de Global Taste Elevation Co., suite à la séparation prévue de Kraft Heinz en deux sociétés indépendantes et cotées en bourse. Steve Cahillane remplacera Carlos Abrams-Rivera qui quittera ses fonctions le 1er janvier.

Pfizer

Pfizer a ajusté son objectif annuel de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025. Il est désormais attendu autour de 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 61 et 64 milliards de dollars. Le reste des prévisions est inchangée. Les frais ajustés (frais de vente, d'information et d'administration) sont toujours programmés entre 13,1 et 14,1 milliards de dollars. Les dépenses de R&D ajustées devraient quant à elles se situer entre 10 et 11 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué et ajusté devrait se situer entre 3 et 3,15 dollars.