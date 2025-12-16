 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Pretoria, jour de pèlerinage des Afrikaners, dont Trump s'est proclamé le protecteur
information fournie par AFP 16/12/2025 à 16:50

Des Afrikaners sont rassemblés pour célébrer le Jour du serment, au monument des Voortrekkers, à Pretoria (Afrique du Sud) le 16 décembre 2025 ( AFP / Wikus de Wet )

Des Afrikaners sont rassemblés pour célébrer le Jour du serment, au monument des Voortrekkers, à Pretoria (Afrique du Sud) le 16 décembre 2025 ( AFP / Wikus de Wet )

Des milliers de descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud, les Afrikaners, fêtent mardi près de Pretoria le Jour du serment, un mythe fondateur aux parallèles frappants avec ceux de l'Amérique de Donald Trump, qui s'est proclamé leur protecteur.

Sur une colline surplombant les buildings ocre du centre-ville de la capitale et le siège du gouvernement sud-africain, ils sont 37.000, clame un speaker présomptueux, au monument des Voortrekkers.

Dans l'assistance, la plupart des hommes sont en chemisette et short kaki, certaines femmes arborent la tenue traditionnelle des "Voortrekkers", similaire à celle des quakers et rappelant la série "The Handmaid's Tale" ("La servante écarlate").

"On a décidé de venir parce que c'est la bonne chose à faire: profiter de cette journée importante pour notre langue", explique Johan Reid, un mécanicien de 24 ans, venu pour la première fois en pèlerinage en ce jour particulier, accompagné de sa fiancée.

"C'est difficile d'être Afrikaner en ce moment, compte tenu de la situation politique actuelle en Afrique du Sud, comme l'a dit (le président américain) Donald Trump", assure-t-il.

Le vice-président américain, JD Vance, devait visiter le monument à l'occasion d'un sommet du G20 le mois dernier - avant que Donald Trump ne décide de boycotter le sommet en prétendant que les Afrikaners étaient "tués et massacrés" en Afrique du Sud.

Campant sur sa position et occupant désormais la présidence tournante du G20, Washington n'a pas permis à Pretoria de participer à une première réunion technique lundi et mardi.

- "Grand Trek" et "Manifest Destiny" -

Des Afrikaners sont rassemblés pour célébrer le Jour du serment, au monument des Voortrekkers à Pretoria (Afrique du Sud), le 16 décembre 2025 ( AFP / Wikus de Wet )

Des Afrikaners sont rassemblés pour célébrer le Jour du serment, au monument des Voortrekkers à Pretoria (Afrique du Sud), le 16 décembre 2025 ( AFP / Wikus de Wet )

L'édifice de Pretoria commémore la grande migration dans les terres, au début du XIXe siècle, des colons de langue afrikaans (dérivée du néerlandais) qui refusaient la domination britannique à la pointe de l'Afrique. Un "grand Trek" qui fait écho à la "Manifest Destiny" (la "Destinée manifeste) par laquelle a été justifiée la conquête de l'Ouest américain.

Leurs descendants célèbrent une victoire contre les Zoulous le 16 décembre 1838 lors de la bataille de Blood River, intervenue après un serment.

"On a fait une promesse à Dieu que s'il nous sauvait pendant cette guerre contre les Zoulous, on commémorerait ce jour chaque année. C'est ce qu'on fait", raconte Rudolf Brits, sous son chapeau et sa chemise à carreaux. Ce retraité de 61 ans est venu de Sasolburg, de la province de l’État libre, à "deux heures de route".

La date est restée fériée en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, mais elle a été rebaptisée "Jour de la réconciliation" en 1995 à la suite de l'élection de Nelson Mandela à la présidence.

"La philosophie sous-jacente à la +Destinée manifeste+ et au +Grand Trek+ est similaire: les descendants des colons étaient convaincus de leur droit à revendiquer ces terres - toutes ces terres - malgré la présence de populations qui y vivaient déjà", explique à l'AFP Laura Mitchell, professeur d'histoire à l'université de Californie à Irvine (États-Unis), spécialiste de l'Afrique du Sud et de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.

La comparaison peut aussi s'appliquer aux Huguenots (protestants) installés au Cap pour fuir les persécutions religieuses en Europe au XVIIe siècle, à la même période que les Pères pèlerins partis vers l'Amérique à bord du "Mayflower" pour les mêmes raisons.

- "Même vague migratoire" -

"Ils font partie de la même vague migratoire", estime Joel Cabrita, directrice du centre des études africaines à Stanford (États-Unis). "Il existe un chauvinisme anglo-saxon mondial à cette époque. Cette idée que les Blancs sont en quelque sorte plus proches de Dieu."

Ce parallèle explique-t-il l'intérêt prononcé du mouvement MAGA ("Make America Great Again") de Donald Trump pour l'Afrique du Sud ?

Un participant en habits de Voortrekker regarde des Afrikaners se rassembler pour célébrer le Jour du serment, au monument des Voortrekkers à Pretoria (Afrique du Sud), le 16 décembre 2025 ( AFP / Wikus de Wet )

Un participant en habits de Voortrekker regarde des Afrikaners se rassembler pour célébrer le Jour du serment, au monument des Voortrekkers à Pretoria (Afrique du Sud), le 16 décembre 2025 ( AFP / Wikus de Wet )

"Plus que le mythe, c'est davantage lié à la politique américaine. Je dirais que cela concerne l'identité blanche. Il s'agit d'endroits dans le monde où les nationalistes américains blancs de droite croient voir des preuves que les Blancs sont attaqués. Cela trouve vraiment un écho chez eux", analyse Joel Cabrita.

L'historienne rappelle que des centaines de mercenaires américains ont combattu en ex-Rhodésie, devenue depuis le Zimbabwe, contre les mouvements de libération dans les années 1960 et 1970.

"Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud, mais il y a 50 ans, c'était la Rhodésie qui faisait la une", synthétise-t-elle. "Et dans les années 1960, c'était en fait le Congo belge, où les Blancs étaient chassés du Congo par les masses communistes, selon les discours de l'époque. Des événements tels que le meurtre de missionnaires blancs au Congo ont fait l'objet d'une grande attention dans la presse américaine."

Johan Reid, lui, accuse le président sud-africain Cyril Ramaphosa de nier les meurtres de fermiers. "La mère de mon oncle a été assassinée sur une ferme", raconte-t-il.

D'après les dernières statistiques de la police sud-africaine, 12 personnes ont été tuées - pas forcément toutes blanches - dans des zones rurales entre juillet et septembre, à comparer aux 5.794 homicides enregistrés dans tout le pays sur la même période.

Pour Laura Mitchell, la comparaison entre les craintes du mouvement MAGA d'une prétendue persécution des blancs et le "danger noir" ("swart gevaar"), une idée qui était au cœur de l'idéologie raciste de l'apartheid en Afrique du Sud, est "pertinente".

Elle y voit "l'expression (d'un sentiment de) menace envers leur identité culturelle (celle des MAGA) qui surpasse le danger documenté par les statistiques criminelles ou d’autres indicateurs. La peur paraît disproportionnée par rapport aux risques réels".

Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 17:10

    Les afrikaners des migrants qui ont piqué les terres des autochtones ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron rencontre des lecteurs de La Provence, à Marseille le 16 décembre 2025 ( POOL / Miguel MEDINA )
    Macron, le chef d'État africain et le "fake news" coup d'État
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:20 

    Emmanuel Macron, pour illustrer les dérives des réseaux sociaux, a déploré mardi ne pas avoir réussi à faire retirer du réseau Facebook une fausse information sur un coup d’État à l’Élysée qui avait alarmé un homologue africain. "Dimanche un de mes collègues africains ... Lire la suite

  • Les députés européens participent à une session de vote au Parlement européen à Strasbourg
    L'UE tente de sauver son pacte avec le Mercosur, le Parlement renforce les contrôles
    information fournie par Reuters 16.12.2025 17:19 

    Les eurodéputés ont voté mardi pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, alors que Bruxelles tente de convaincre les sceptiques de se rallier au projet et que ... Lire la suite

  • Sur les lieux de l'explosion meurtrière d'un bâtiment, à Trévoux (Ain), le 16 décembre 2025 ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Explosion mortelle dans l'Ain: une personne toujours recherchée
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:18 

    Les recherches ont repris mardi à Trévoux, dans l'Ain, pour retrouver une "personne manquante" au lendemain de l'explosion, d'origine encore indéterminée, qui a tué deux enfants en bas âge et fait une dizaine de blessés. "Il y a une personne qui manque à l'appel, ... Lire la suite

  • Une photo montre des vestiges romains exposés à l'intérieur de la station de métro "Colosseo" (Colisée), en marge de l'ouverture au public des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme des musées pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile ses trésors archéologiques
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:16 

    Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes. Répartie sur quatre niveaux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank