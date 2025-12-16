 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plus de 21 ans de prison pour l'automobiliste qui avait foncé dans la foule à Liverpool
information fournie par AFP 16/12/2025 à 16:34

Des policiers sur les lieux où une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Des policiers sur les lieux où une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

L'automobiliste britannique qui avait blessé plus de 130 supporters en fonçant dans la foule rassemblée pour la parade de victoire du club de football Liverpool FC en mai, semant "la dévastation", a été condamné mardi à 21 ans et six mois de prison.

Paul Doyle, 54 ans, était au volant de sa voiture pour récupérer un ami qui assistait à la célébration de la victoire des "Reds" en championnat d'Angleterre le 26 mai, lorsqu'il s'était engouffré derrière une ambulance dans une rue fermée à la circulation, avant d'être cerné et bloqué par les supporters.

Capture d'écran d'une vidéo publiée le 16 décembre 2025 par la police du Merseyside, prise le 26 mai 2025, montrant une voiture (G) conduite par Paul Doyle alors que des foules étaient rassemblées pour la parade de victoire du club de football Liverpool FC ( MERSEYSIDE POLICE / Handout )

Capture d'écran d'une vidéo publiée le 16 décembre 2025 par la police du Merseyside, prise le 26 mai 2025, montrant une voiture (G) conduite par Paul Doyle alors que des foules étaient rassemblées pour la parade de victoire du club de football Liverpool FC ( MERSEYSIDE POLICE / Handout )

"Vous avez perdu votre sang-froid dans un accès de rage, déterminé à vous frayer un chemin à travers la foule quelles qu'en soient les conséquences", et "utilisé votre véhicule comme une arme extrêmement dangereuse", a déclaré le juge de la cour criminelle de Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre).

Les images, issues de la vidéosurveillance mais aussi d'une caméra dans sa voiture, montrent la fureur s'emparer de Doyle, qui hurle et injurie les piétons avant de leur foncer dessus.

"Ce qui aurait dû être une journée de célébration collective a au contraire laissé dans toute cette communauté une empreinte durable de peur et de blessures", a déclaré le juge Andrew Menary.

Des policiers derrière un cordon de sécurité après qu'une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Des policiers derrière un cordon de sécurité après qu'une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

"Vos actes ont provoqué l'horreur et la dévastation à une échelle que ce tribunal n'avait encore jamais rencontrée", a-t-il poursuivi, soulignant que nombre de victimes avaient d'abord cru à une attaque terroriste.

Vêtu d'un costume noir, l'ancien militaire et employé dans la cybersécurité, père de famille, a sangloté toute la matinée précédant le prononcé de sa peine.

Arrêté sur les lieux puis placé en détention le jour de la parade, il avait déclaré à la police: "Je viens de ruiner la vie de ma famille".

- Sept minutes -

Un cliché d'identité judiciaire non daté transmis par le Service des poursuites de la Couronne, le 26 novembre 2025, de Paul Doyle lors de sa détention à Liverpool ( Service des poursuites de la Couronne / Handout )

Un cliché d'identité judiciaire non daté transmis par le Service des poursuites de la Couronne, le 26 novembre 2025, de Paul Doyle lors de sa détention à Liverpool ( Service des poursuites de la Couronne / Handout )

Paul Doyle avait d'abord plaidé non coupable, déclarant lors des interrogatoires qu'il avait "eu peur" des supporters, puis qu'il avait été menacé par un couteau, a indiqué l'inspecteur John Fitzgerald à l'AFP.

Mais il s'agissait d'un "mensonge destiné à atténuer la gravité de ses actes", et il a changé sa version de façon inattendue fin novembre, au début de son procès.

Il a reconnu les 31 chefs d'accusation retenus contre lui, dont celui de tentative de causer des blessures volontaires graves, ce qui a automatiquement mis fin à son procès.

La course folle de Doyle dans le centre de Liverpool, où des centaines de milliers de supporters étaient venus applaudir les joueurs du club défilant dans un bus à impériale, a duré sept minutes.

Au total, 134 personnes ont été blessées, parmi lesquelles une cinquantaine ont dû être hospitalisées, selon la police. Des images en montrent certaines projetées contre le capot de la voiture, d'autres tomber sous le véhicule au milieu des cris d'horreur.

Les témoignages de dizaines de victimes ont été lus au tribunal lundi et mardi, racontant le stress post-traumatique, les séquelles physiques ou l'impossibilité de retourner au travail.

La plus jeune victime est un bébé de six mois, qui a été éjecté de sa poussette mais s'en est miraculeusement sorti sans blessure grave.

Un "tel mépris de la vie humaine défie l'entendement", a souligné le juge.

"Ce n'est que par chance que personne n'a été tué", avait aussi indiqué John Fitzgerald.

Des membres de la police scientifiqu esur les lieux où une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Des membres de la police scientifiqu esur les lieux où une voiture a foncé dans la foule lors de la parade de la victoire pour le trophée de la Premier League remporté club de football Liverpool FC, le 27 mai 2025 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre ( AFP / Paul ELLIS )

Un ancien militaire, Daniel Barr, était finalement parvenu à monter dans la voiture et à mettre la boîte automatique en position parking pour immobiliser Doyle, faisant preuve d'un "courage exceptionnel", a salué le juge Andrew Menary.

Le procureur avait révélé plus tôt mardi que M. Doyle avait passé un peu moins de deux ans dans la marine entre ses 19 et 21 ans, avant d'en être renvoyé.

Il a été reconnu coupable de plusieurs faits de violence sur à peu près la même période, avant de prendre le chemin d'une vie "positive et productive", en étudiant, travaillant et fondant une famille.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une photo montre des vestiges romains exposés à l'intérieur de la station de métro "Colosseo" (Colisée), en marge de l'ouverture au public des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme des musées pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile ses trésors archéologiques
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:16 

    Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes. Répartie sur quatre niveaux ... Lire la suite

  • Vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin élu "Marin de l'année"
    Vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin élu "Marin de l'année"
    information fournie par AFP Video 16.12.2025 16:55 

    Le navigateur Charlie Dalin, l'un des visages les plus connus de la course au large française, a été élu lundi à Paris "Marin de l'année 2025" après sa victoire étincelante l'hiver dernier sur le Vendée Globe.

  • Réactions sur Hollywood Boulevard après le meurtre de Rob Reiner
    Réactions sur Hollywood Boulevard après le meurtre de Rob Reiner
    information fournie par AFP Video 16.12.2025 16:54 

    Visiteurs et habitants d'Hollywood réagissaient lundi à la mort de l’acteur et réalisateur Rob Reiner, retrouvé mort dimanche à son domicile de Los Angeles, aux côtés de son épouse Michele Singer. Son fils a été arrêté, suspecté de meurtre.

  • Des Afrikaners sont rassemblés pour célébrer le Jour du serment, au monument des Voortrekkers, à Pretoria (Afrique du Sud) le 16 décembre 2025 ( AFP / Wikus de Wet )
    A Pretoria, jour de pèlerinage des Afrikaners, dont Trump s'est proclamé le protecteur
    information fournie par AFP 16.12.2025 16:50 

    Des milliers de descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud, les Afrikaners, fêtent mardi près de Pretoria le Jour du serment, un mythe fondateur aux parallèles frappants avec ceux de l'Amérique de Donald Trump, qui s'est proclamé leur protecteur. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank