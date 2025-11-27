 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 087,19
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stabilité du CA à fin septembre pour Precia Molen
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 09:17

Le fournisseur d'instruments de pesage Precia Molen indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 41,6 millions d'euros au 3e trimestre 2025, en retrait de 4,9% en comparaison annuelle, dont une baisse de 1,3% à périmètre et changes constants.

En cumul à fin septembre, son chiffre d'affaires se montre néanmoins stable (+0,1%) à près de 125,9 MEUR. Dans un environnement économique incertain, il affirme ainsi 'démontrer sa capacité de maintenir une croissance organique'.

'La vente de matériel neuf reste marquée par des reports de décisions de nos clients et un rythme de prise de commandes irrégulier. Pour autant, les carnets de commandes se maintiennent à des niveaux normatifs sauf pour Milviteka', précise la société.

'Parallèlement, la progression de nos activités services confirme la pertinence de cet axe stratégique prioritaire', ajoute Precia qui, 'sauf modifications majeures de l'environnement économique, anticipe pour 2025 une performance en ligne avec celle de l'an dernier'.

Valeurs associées

PRECIA
27,000 EUR Euronext Paris -0,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée, à Paris, le 25 novembre 2025 ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    Macron va dévoiler les contours d'un futur service militaire volontaire
    information fournie par AFP 27.11.2025 10:16 

    Emmanuel Macron va dévoiler jeudi dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire censé répondre aux besoins des armées, au moment où l'exécutif et l'état-major mettent en garde contre les menaces russes et les risques accrus de conflit, quitte à enflammer ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre sur de faibles variations, le compte-rendu de la BCE au programme
    information fournie par Reuters 27.11.2025 09:55 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, après les gains enregistrés la veille dans un contexte de paris renforcés sur une baisse des taux américains en décembre. La séance devrait enregistrer des volumes ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sans élan
    information fournie par AFP 27.11.2025 09:53 

    La Bourse de Paris évolue sans élan jeudi, faute de catalyseur majeur, sur fond de fermeture de Wall Street pour Thanksgiving aux Etats-Unis. Vers 9h40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,10%, à 8.104,45 points, en hausse de 7,24 points. La veille, l'indice vedette ... Lire la suite

  • Billy Lunaschi, de l'équipe de l'OM des amputés, effectue une reprise de volée lors d'une séance d'entraînement le 22 novembre 2025 à Marseille ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Foot: à l'OM, la section amputés rêve aussi de Ligue des champions
    information fournie par AFP 27.11.2025 09:33 

    Les accidents ou la maladie leur ont enlevé une jambe ou une main mais pas l'envie et le plaisir de jouer au football à haut niveau: ce week-end, l'équipe de l'OM des amputés débute le Championnat de France, à domicile et en rêvant de Ligue des champions. En plein ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank