Stabilité des ventes de détail dans la zone euro en octobre
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 11:08

En octobre 2025 par rapport au mois précédent, le volume du commerce de détail est resté stable à la fois dans la zone euro et dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en septembre.

Dans la zone euro, les ventes de détail ont augmenté de 0,3% pour l'alimentation, les boissons et le tabac, ainsi que pour le carburant automobile dans les magasins spécialisés, mais ont diminué de 0,2% pour les autres produits non alimentaires.

Par rapport à la même période en 2024, l'indice des ventes au détail a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,6% dans l'UE en octobre, après des croissances à des rythmes annuels de respectivement 1,2% et 1,5% en septembre.

