l'ascension en solo du plus haut bâtiment de Taïwan est reportée en raison des conditions météorologiques

Lemauvais temps a contraintsamedi l'alpiniste américain Alex Honnold à reporter son ascension en "free solo", sans corde ni harnais, de l'extérieur du gratte-ciel Taipei 101 à Taïwan, l'un des plus hauts bâtiments du monde. L'ascension, organisée par Netflix NFLX.O pour une diffusion en direct, a été reprogrammée pour dimanche matin à Taipei, a indiqué le diffuseur sur son compte X.

"La sécurité reste notre priorité absolue et nous apprécions votre compréhension", a-t-il ajouté.

Le sommet de Taipei 101 était obscurci par les nuages samedi matin, avec des averses intermittentes.

L'immeuble de 508 mètres (1 667 pieds) Taipei 101, qui domine la ligne d'horizon de la ville et constitue une attraction touristique majeure, a été le plus haut bâtiment du monde de 2004 à 2010, une couronne actuellement détenue par le Burj Khalifa à Dubaï.

Taipei 101 a déjà été escaladé.

En 2004, l'alpiniste français Alain Robert, surnommé "Spiderman" pour ses ascensions sans corde de certains des plus hauts gratte-ciel du monde, a escaladé le bâtiment en quatre heures avec une corde de sécurité.