Stabilité des marchés européens, l’instabilité politique en France inquiète

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini proches de l’équilibre, au lendemain de la démission surprise de Sébastien Lecornu, moins d'un mois après sa nomination au poste de Premier ministre. En repli de 1,36% lundi, le CAC 40 a légèrement progressé de 0,04%, restant sous la barre des 8000 points (7974,85 points). L’Eurostoxx 50 a reculé de 0,27% à 5613,80 points. A Wall Street, les indices américains suivent la même tendance. Le Dow Jones cède 0,25% vers 17h45.

La veille, le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont inscrit un nouveau plus haut historique en clôture, bien aidés par le bond du titre AMD (+23,71%) qui a profité d'un gros contrat auprès d'OpenAI.

La démission de Sébastien Lecornu du poste de Premier ministre " aurait été déterminée par la difficulté de former le gouvernement et l'anticipation de l'impasse au niveau de l'Assemblée nationale pour notamment adopter un budget pour 2026 permettant un ajustement des finances publiques ", explique Sebastian Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

" Sans nouveau gouvernement et sans budget pour 2026, les finances publiques françaises seront régies par le même cadre législatif du budget précédent. Dans ce cas, si l'impasse dure, les barèmes des impôts risquent de ne pas être ajustés, ce qui se traduira par un resserrement budgétaire ", poursuit-il.

" Les finances publiques françaises sont dans un état médiocre, le FMI prévoyant que le déficit budgétaire net sera de 5,5% du PIB en 2025, et que la dette publique nette atteindra 108% du PIB (nos propres prévisions suggèrent qu'elle pourrait atteindre plus de 250 % en 2075) ", relève de son côté Paul Jackson, global market strategist, EMEA chez Invesco, suite à ce nouvel épisode de crise politique en France.

Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans français est pratiquement stable à 3,577%. Le spread franco-allemand – une mesure du risque politique – s'élève à 86,2 points de base contre 89 au plus haut lundi, sachant qu'il avait atteint 90 points à la suite de la chute du gouvernement Barnier en 2024.

En outre, les investisseurs gardent un oeil sur la situation aux Etats-Unis où le "shutdown" se poursuit faute d'accord entre républicains et démocrates sur le budget. Près de 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique et redoutent les licenciements annoncés par l'administration Trump.

Côté valeurs, Valneva a signé la plus forte baisse du SBF 120 après la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels.

En revanche, deux valeurs du secteur du luxe se sont distinguées ce mardi. Kering et LVMH ont progressé, occupant respectivement la première et deuxième place du CAC 40. Ils ont bénéficié d'une note favorable de Morgan Stanley qui a relevé sa recommandation à Surpondérer sur ces deux titres.