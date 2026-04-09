STAAR Surgical s'envole après des ventes préliminaires du T1 supérieures aux attentes

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9 avril - ** Les actions du fabricant de lentilles de correction de la vue STAAR Surgical STAA.O ont bondi de 19,8% à 25 dollars en pré-marché après que les ventes préliminaires du premier trimestre aient dépassé les estimations grâce à une forte demande en Chine

** Ventes de 90 millions de dollars au 1er trimestre, plus du double en glissement annuel, estimation moyenne des analystes de 73 millions de dollars - données compilées par LSEG

** STAA n'a pas atteint les estimations de ventes au trimestre précédent

** Neuf courtiers sur dix évaluent l'action à "conserver" et un à "vendre" ou à un niveau inférieur; leur estimation médiane est de 21 $

** A la dernière clôture, STAA a baissé de 9,6% depuis le début de l'année