Staar Surgical rejette l'offre d'achat d'Alcon après avoir échoué à obtenir le soutien des actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'investisseur au paragraphe 6 et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 8 et 9) par Mariam Sunny

STAAR Surgical STAA.O a déclaré mardi qu'il prévoyait de mettre fin à son accord de fusion avec le géant suisse de l'ophtalmologie Alcon ALCC.S après avoir échoué à obtenir suffisamment de votes d'actionnaires pour approuver l'accord, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 12 %.

Le vote fait suite à une impasse amère entre le conseil d'administration de Staar et les principaux actionnaires, alors même qu'Alcon redouble d'efforts pour faire passer la ligne d'arrivée à l'opération de rachat.

Le mois dernier, Alcon a fait une nouvelle offre d'une valeur de 1,6 milliard de dollars pour Staar, alors que son offre initialeétait de 1 ,5 milliard de dollars.

"Nous respectons le résultat du vote et nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec les actionnaires afin d'assurer le meilleur résultat possible pour STAAR en tant que société indépendante", a déclaré le directeur général Stephen Farrell.

Broadwood Partners, le principal actionnaire de STAAR avec une participation de près de 30,2 %, s'était activement opposé à l'offre initiale d'Alcon, affirmant qu'elle sous-évaluait l'entreprise et qu'elle reflétait un processus de vente défectueux.

"En tant que principal actionnaire de STAAR, nous sommes confiants dans les perspectives de la société et nous nous engageons à aider STAAR à réaliser son énorme potentiel au bénéfice de tous les actionnaires", a déclaré mardi le fondateur et président de Broadwood, Neal Bradsher.

Staar, qui produit et commercialise des lentilles oculaires implantables, a dû faire face à une baisse de ses revenus et à un effondrement de ses ventes en Chine.

"La façon dont Staar sortira de cette période dépendra en partie de ce que la direction actuelle ou nouvelle voudra faire de la société, mais aussi de la santé de ses marchés finaux plus larges (y compris la Chine)", a déclaré Ryan Zimmerman, analyste chez BTIG.

Il est peu probable que les actions fassent l'objet d'une offre importante, voire d'une offre tout court, car les investisseurs ont peu de raisons de vouloir détenir Staar tant que la situation de l'entreprise n'est pas plus claire", a-t-il ajouté.