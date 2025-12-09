STAAR Surgical grimpe après l'annonce par Alcon d'un accord de fusion modifié

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux STAAR Surgical STAA.O augmentent de 10,4% à 25,6 dollars en pré-commercialisation

** La société suisse de soins oculaires Alcon ALCC.S déclare avoir conclu un accord de fusion modifié pour acquérir STAAR Surgical Company

** Selon l'accord modifié, Alcon achètera toutes les actions en circulation de STAAR pour 30,75 $ par action en espèces

** Alcon déclare que la transaction représente une valeur totale d'environ 1,6 milliard de dollars

** La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026

** Alcon s'attend à ce que la transaction ait un effet relutif sur les bénéfices au cours de la deuxième année

** Jusqu'à la dernière clôture, STAA était en baisse de 3,1 % depuis le début de l'année