 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,04
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

STAAR Surgical grimpe après l'annonce par Alcon d'un accord de fusion modifié
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux STAAR Surgical STAA.O augmentent de 10,4% à 25,6 dollars en pré-commercialisation

** La société suisse de soins oculaires Alcon ALCC.S déclare avoir conclu un accord de fusion modifié pour acquérir STAAR Surgical Company

** Selon l'accord modifié, Alcon achètera toutes les actions en circulation de STAAR pour 30,75 $ par action en espèces

** Alcon déclare que la transaction représente une valeur totale d'environ 1,6 milliard de dollars

** La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026

** Alcon s'attend à ce que la transaction ait un effet relutif sur les bénéfices au cours de la deuxième année

** Jusqu'à la dernière clôture, STAA était en baisse de 3,1 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALCON
64,620 CHF Swiss EBS Stocks +0,59%
STAAR SURGICAL
26,4850 USD NASDAQ +12,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank