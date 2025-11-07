Staar Surgical chute ; la société ouvre une période de go-shop de 30 jours et reporte le vote sur l'accord avec Alcon

7 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux STAAR Surgical STAA.O chutent de 3,5 % à 25,7 $ ** STAAR Surgical déclare avoir modifié son accord de fusion avec la société suisse de soins ophtalmologiques Alcon

ALCC.S pour ajouter une période de "go-shop" de 30 jours jusqu'au 6 décembre 2025, ce qui lui permet de solliciter activement d'autres propositions d'acquisition

** Selon les termes révisés, STAAR ne devra pas d'indemnité de rupture à Alcon s'il accepte une offre supérieure d'un tiers qualifié pendant la période de "go-shop"

** Alcon a également renoncé à ses droits d'appariement et a accepté que STAAR n'ait pas à partager d'informations sur les offres reçues jusqu'à la fin de la période

** STAAR a reporté son assemblée générale extraordinaire au 19 décembre 2025, afin de laisser du temps pour des propositions potentielles et Alcon a déclaré qu'elle s'engagera auprès des actionnaires de STAAR et de leurs conseillers pour solliciter leur soutien à la fusion

** À la dernière clôture, l'action STAA était en hausse de 4,9% depuis le début de l'année