 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 964,00
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Staar Surgical chute ; la société ouvre une période de go-shop de 30 jours et reporte le vote sur l'accord avec Alcon
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 17:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux STAAR Surgical STAA.O chutent de 3,5 % à 25,7 $ ** STAAR Surgical déclare avoir modifié son accord de fusion avec la société suisse de soins ophtalmologiques Alcon

ALCC.S pour ajouter une période de "go-shop" de 30 jours jusqu'au 6 décembre 2025, ce qui lui permet de solliciter activement d'autres propositions d'acquisition

** Selon les termes révisés, STAAR ne devra pas d'indemnité de rupture à Alcon s'il accepte une offre supérieure d'un tiers qualifié pendant la période de "go-shop"

** Alcon a également renoncé à ses droits d'appariement et a accepté que STAAR n'ait pas à partager d'informations sur les offres reçues jusqu'à la fin de la période

** STAAR a reporté son assemblée générale extraordinaire au 19 décembre 2025, afin de laisser du temps pour des propositions potentielles et Alcon a déclaré qu'elle s'engagera auprès des actionnaires de STAAR et de leurs conseillers pour solliciter leur soutien à la fusion

** À la dernière clôture, l'action STAA était en hausse de 4,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALCON
59,020 CHF Swiss EBS Stocks -0,57%
STAAR SURGICAL
25,5500 USD NASDAQ -4,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank