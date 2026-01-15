STAAR Surgical augmente après le remaniement du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux STAAR Surgical STAA.O augmentent de 1,05 % à 22,05 $ avant le marché ** La société déclare qu'elle a réorganisé et élargi son conseil d'administration après avoir conclu un accord avec l'actionnaire principal Broadwood Partners ** Les dirigeants de Broadwood, Neal Bradsher et Richard LeBuhn, ainsi que Christopher Wang de Yunqi Capital, rejoignent le conseil d'administration - STAA

** La présidente Elizabeth Yeu et le directeur général Stephen Farrell se retirent; Farrell restera directeur général jusqu'en janvier 2026 - STAA

** La société annonce qu'elle fera bientôt de nouvelles annonces concernant la direction

** En date de la dernière clôture, STAA a baissé d'environ 5 % au cours de l'année écoulée