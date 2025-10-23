 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 242,50
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Staar Surgical ajourne le vote sur l'acquisition par Alcon
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Staar Surgical STAA.O a reporté au 6 novembre le vote de ses actionnaires sur l'offre publique d'achat du géant suisse de l'optique Alcon ALCC.S , d'un montant de 1,5 milliard de dollars, a annoncé la société jeudi.

Ce report intervient dans le cadre de campagnes d'opposition entre le conseil d'administration de Staar et les principaux investisseurs, menés par Broadwood Partners qui détient 27,5 % des parts. Les actionnaires opposés soutiennent que l'offre sous-évalue l'entreprise et qu'elle reflète un processus de vente défectueux.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALCON
60,940 CHF Swiss EBS Stocks +0,03%
STAAR SURGICAL
25,9450 USD NASDAQ +4,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank