Staar Surgical ajourne le vote sur l'acquisition par Alcon

Staar Surgical STAA.O a reporté au 6 novembre le vote de ses actionnaires sur l'offre publique d'achat du géant suisse de l'optique Alcon ALCC.S , d'un montant de 1,5 milliard de dollars, a annoncé la société jeudi.

Ce report intervient dans le cadre de campagnes d'opposition entre le conseil d'administration de Staar et les principaux investisseurs, menés par Broadwood Partners qui détient 27,5 % des parts. Les actionnaires opposés soutiennent que l'offre sous-évalue l'entreprise et qu'elle reflète un processus de vente défectueux.