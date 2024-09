Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : vers un rechute sur le plancher annuel des 24,9E? information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Le puissant rebond du 'SOXX' jeudi soir à Wall Street ne profite vraiment pas à ST-Micro, lanterne rouge du CAC40 avec -4% : le titre retombe sur 25,E et s'achemine vers un rechute sur le plancher annuel des 24,9E... avec un prochain objectif à 23,6E puis 22E (remontant à fin mai 2020).





Valeurs associées STMICROELECTR 24,87 EUR MIL -4,91%