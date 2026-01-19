 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ST-Micro : sort brutalement pas le bas d'un biseau, sous 24E
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 12:33

Après 10 séances de plafonnement sous une résistance oblique légèrement baissière, ST-Micro sort brutalement pas le bas d'un biseau, via un "gap" sous 24,14E : le titre devrait retracer sa MM100 vers 22,60E et probablement venir tester sa MM50 qui se confond avec un palier de soutient vers 21,75E (ex-plancher du 18 décembre).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank