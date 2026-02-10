 Aller au contenu principal
ST-Micro : se hisse vers 28E
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 16:55

ST-Micro bondit de 11% en 48H vers 28E : le mouvement s'est enclenché via un 'gap' d'évasion au-dessus de 25E.
Le titre confirme le franchissement de la résistance des 25,7E du 29 janvier après celle des 26,65E du 21 octobre dernier.
Le prochain objectif est tout proche : il s'agit du "pic" des 28,4E du 21 juillet 2025 (ex-plancher de juin 2022), le suivant serait 33E (MM à 200 semaines).

