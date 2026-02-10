ST-Micro : se hisse vers 28E
Le titre confirme le franchissement de la résistance des 25,7E du 29 janvier après celle des 26,65E du 21 octobre dernier.
Le prochain objectif est tout proche : il s'agit du "pic" des 28,4E du 21 juillet 2025 (ex-plancher de juin 2022), le suivant serait 33E (MM à 200 semaines).
Valeurs associées
|28,065 EUR
|MIL
|+2,73%
