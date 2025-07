ST-Micro : retombe sur les 25,3E, surveiller 24,9E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - ST-Micro subit un second échec sous les 26,5E (11 et 30 juin) et retombe sur les 25,3E.

Pas de danger pour l'instant, tant que le cours se maintient au-dessus de 24,9E: en cas de rupture, risque de rechute au niveau du 'gap' 22,48E du 3 juin





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 25,415 EUR MIL -2,04%