ST-Micro : refuse l'obstacle des 70E, gare au 'M' sous ce zénith

Malgré une envolée de 50% de SpaceX jusque vers 211$ (capitalisation voisine de 3.000Mds$), soit un impact de 6% sur le Nasdaq en 72H et 19% sur le SOXX (de 525 vers 625$), ST-Micro ne parvient pas à suivre la cadence et refuse l'obstacle des 70E pour la 2ème fois depuis le 3 juin.

Le risque de double-top est exacerbé et le "M" baissier serait validé sous les 60E avec un 1er objectif à la baisse vers 52,2E (MM50), sachant que la MM100 se situe vers 40E... et la MM200 à 30E, soit plus de 100% de "spread".