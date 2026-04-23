ST-micro : grimpe de 9% vers 41,4E, peut viser 44,4E
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 11:45
Le titre comble le "gap" des 36,95E du 23 juillet dernier et inscrit son meilleur score depuis le 12 juin 2024.
Le prochain objectif à la hausse se situe à 42,835E, ex-"gap" du 14 mars 2024, puis 44,4E, zénith du 7 mars 2024.
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