ST-Micro : "gap" sous 55,36 EUR, plonge sous 52 EUR

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La Bourse de Paris évoluait dans le rouge vendredi, emportée par le décrochage généralisé des valeurs tech avec STMicroelectronics en tête, dans un climat de défiance face aux valorisations colossales du secteur. L'indice vedette CAC 40 perdait 0,91% à 8.301,44 ...
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