ST-Micro : "gap" sous 55,36 EUR, plonge sous 52 EUR

ST-Micro qui vient d'enfoncer le support majeur des 58,3 EUR dévisse de -8% : le titre ouvre un "gap" sous 55,36 EUR et plonge sous 52 EUR.

La correction amorcée sous 70 EUR le 22 juin risque de se poursuivre jusque sur 48,5 EUR, le plancher de début mai (et ex résistance de début avril et fin juillet 2023).