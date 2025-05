ST-Micro : cale sous 20,7E et retombe sur les 20E information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 18:32









(CercleFinance.com) -Second échec sous 20,7E pour ST-Micro qui retombe sur les 20E : la route des 20,8E du 4 et 21 mars n'est pas coupée mais il ne faudrait pas que le cours rechute sous les 19,8E car le titre s'en irait directement re-tester le palier de soutien des 18E du 14 au 22 avril.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 20,000 EUR MIL -2,08%