 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,59
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ST-Micro : à la peine (-2,7%), mais conserve un gain hebdo de +6,6%
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 16:56

ST-Micro est un peu à la peine (-2,7%) alors que le Nasdaq pulvérise de nouveaux records, mais le titre conserve un gain hebdo de +6,6%.
Ce qui change avec ce repli, c'est que le franchissement de la résistance des 24E survenu la veille est compris, sinon invalidé, mais la tendance haussière demeure bien en place, à moins de retomber sous 22,3E, donc la fermeture du 'gap' des 26,83E du 23 juillet reste un objectif plausible.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
23,570 EUR MIL -2,60%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank