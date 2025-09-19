ST-Micro : à la peine (-2,7%), mais conserve un gain hebdo de +6,6%
Ce qui change avec ce repli, c'est que le franchissement de la résistance des 24E survenu la veille est compris, sinon invalidé, mais la tendance haussière demeure bien en place, à moins de retomber sous 22,3E, donc la fermeture du 'gap' des 26,83E du 23 juillet reste un objectif plausible.
